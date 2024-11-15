شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: نجلد أنفسنا أكثر من اللازم واستضافة الأحداث العالمية ليس غريبا على مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مصر دائماً تبهر العالم باستضافة الأحداث العالمية وتنظيمها على النحو الأمثل، وذلك على هامش تواجده بالاجتماع السنوي لرابطة الأندية العالمية المقام تحت سفح الأهرامات.

وقال وليد العطار في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: "سعيد جداً بالأجواء الرائعة واختيار المكان أكثر من رائع، الأمر طبيعي لمصر لأنها ليست أول مرة نستضيف فيها حدثا عالميا ونبهر العالم، وأرى نظرة الإعجاب في أعين الضيوف".

وأضاف: "رابطة الأندية في البداية كانت حاجة جديدة ولا نعلم مسئولياتها والتزامتها، ولكن عملنا لثلاث سنوات مع بعضنا البعض، وتلافينا أسباب عدم التنسيق وأعتقد الفترة القادمة ستكون أفضل، والتعاون سيكون أكبر وأعلى بفكر جديد".

واختتم: "دخول أي منظومة عالمية تكسبك خبرات وتكسبك ثقة المنظمات العالمية، الجميع أشاد بنا اليوم ويمجهودنا في مصر، وأتمنى أن نحب أنفسنا أكثر ولا نجلد أنفسنا أكثر من اللازم".