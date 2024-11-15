شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: الأهلي عنوان مشرف لمصر ونطالب دائما بانتظام المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ناديه يسعى دائماً لمصلحة الكرة المصرية، وليس لمصلحته فقط، وذلك على هامش حضوره الاجتماع السنوي لرابطة الدوريات العالمية المقام حالياً بالأهرامات.

وقال طارق قنديل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: "تواجد الأهلي في هذه المناسبة ضروري، لأن الأهلي دائماً بعراقته وتاريخه كان يدعو لهذا الأمر، لأن الأهلي يقوم على سيستم، والأهلي الآن تعدى مجرد كونه ناديا أفريقيا أو محليا إلى العالمية، نفخر كلنا بالأهلي وهو عنوان مشرف لمصر".

وأضاف: "دائماً ننادي بدوري منتظم وبطولات لها مواعيد محددة، للحفاظ على لاعبينا لأنهم ثروة مصر والمنتخب، وهذا هو سيستم الأهلي دائماً، نريد الانضباط الموجود في الدوريات الأوروبية، خاصة أن الكرة المصرية عريقة وتستحق ذلك".

وواصل: "نسعى من اليوم الأول في مجلس الأهلي لعمل لائحة وكان هدفنا انشاء الاستاد وكنا أول مجلس نزل ببرنامج واضح، ونعمل على تطبيق كل البنود ومن أهمها استاد الأهلي".