شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث مستجدات تطوير مصانع الغزل والنسيج بشركة المحلة فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام متابعة أعمال التنفيذ وتدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة خاصة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ،والتي تعد باكورة المصانع الجديدة للمشروع القومي؛ لتطوير تلك الصناعة الهامة والحيوية والمتميزة فيها مصر عبر السنوات الماضية.. تعرف علي التفاصيل في 7 نقاط.

1- يتكلف المشروع نحو 1.5 مليار جنيه ويشمل تطوير كافة الشركات.

2- تم الانتهاء من تركيب الماكينات في أكبر مصنع غزل في العالم مصنع غزل 1 بنسبة 100% ويجرى حاليا تشغيلها تجريبيا ضمن خطة تشغيل المصنع بنهاية العام الجارى.

3- مصنع غزل 1 يتكون من 4 أجزاء، الجزء الأول متعلق بإنتاج ‏الغزل الرفيع وسيخصص للتصدير، والثانى مخصص لإعادة تصنيع الريسيكل من العوادم، والثالث لـ" التطبيق والزوى" والرابع عبارة عن حرق الوبرة؛.

‬ 4- المصنع على مساحة 62 ألف متر ويضم نحو 183 ألف مردن و376 ماكينة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 39 طن يوميا من الخيوط الرفيعة التي تستخدم في إنتاج الأقمشة عالية الجودة.

5- يتم تطوير مصانع "غزل 6" و"تحضيرات النسيج 2" والنسيج، والصباغة.

6- تم الانتهاء من تدشين مصنع غزل 4 وينتج 15 طن غزل بومبا ويتم التصدير منه للخارج .

7- من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج نحو 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس ، مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا .