شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 40423 مركبة "زيرو" و2434 ملاكى خلال أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أكتوبر 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 40423 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2704 مركبة موديل 2021 و4220 مركبة موديل 2022و4469مركبة موديل2023 و13918 مركبة موديل 2024 و15112 مركبه موديل 2025.

أعداد المركبات " الملاكى" المرخصة خلال أكتوبر

أوضح التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 13298 سيارة ملاكي.

وجاء من بينها 272 سيارة موديل 2021و 457 سيارة موديل 2022 و1010 سيارات موديل 2023 و5427 موديل 2024 و6132 موديل 2025 .