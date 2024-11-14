شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة القابضة للمياه: تحليل 6.3 مليون عينة سنويا للتأكد من جودة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه، على كفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان على سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمواطنين، حيث يتم تحليل نحو 6.3 مليون عينة سنويا، مشيرا إلى أنه تم تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات الاسكادا فى 71% من إجمالى الشركات التابعة، مع وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية) حيث زادت عدد الشركات المستخدمة لمحطات الطاقة الشمسية الى 13 شركة تابعة، بإجمالي قدرة 1.161 ميجا وات خلال العام 2022/2023 ليصل اجمالي القدرة المركبة حوالى 2.6 ميجا وات، بالاضافة إلى تقليل انبعاثات كربونيه تقدر بـ 100 طن سنويا.



وأشار إلى اهتمام الشركة بالعنصر البشرى وبناء القدرات، وتنفيذ برنامج تدريب القيادات "قادة المياه" بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ ، حيث تم اختيار 170 متدربا من أوائل المسار الوظيفي الإدارى للقيادات وضمن اختيارات رؤساء الشركات وعقد مقابلات شخصية مبنية على الجدارات لاختيار الاكفأ وإدراجهم ضمن نظام تقييم عالمي.