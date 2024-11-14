شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز العلاقات الاستثمارية.. الفالح يبدأ زيارة رسمية إلى عدد من الدول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ وزير الاستثمار م. خالد بن عبد العزيز الفالح اليوم، زيارة رسمية لعدد من الدول، تشمل مملكة السويد وجمهورية فرنسا وجمهورية تونس، خلال الفترة 13 - 16 نوفمبر الحالي، يرافقه وفد من ممثلي عددٍ من كبرى الشركات الوطنية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز علاقات المملكة الاستثمارية مع مختلف دول العالم، وعرض الفرص الاستثمارية النوعية غير المسبوقة في المملكة، والإنجازات التي تحققت تحت مظلة رؤية المملكة 2030، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، ومختلف البرامج والمبادرات ذات الصلة، في ظل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لتعزيز بيئة وجاذبية الاستثمار في المملكة.

تشجيع الاستثمار المتبادل

وسيتخلل الزيارة عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من المسؤولين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتشجيع الاستثمار المتبادل وتوسيع الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.



إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية مع كبار المسؤولين الحكوميين والإداريين التنفيذين في العديد من كبرى الشركات في مختلف قطاعات الأعمال.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية في عام 2023 نحو 96 مليار ريال، متجاوزة مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال بنسبة 16%، مشكلة نسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف المملكة إلى زيادة حجم إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية لتصل إلى 12.4 ترليون ريال بحلول عام 2030.