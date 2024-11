شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالاحتياط الأمريكي يؤكد استمرار تحسن بيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نيل كاشكاري رئيس بنك احتياط مينابولس الاتحادي وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إن بيانات أسعار المستهلك الأخيرة تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويًا.

وأكد كاشكاري، الذي تحدث اليوم الأربعاء بعد دقائق من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، أنه لم يطلع على البيانات بالتفصيل، لكنه واثق من استمرار تحسن معدل التضخم استنادًا إلى الأرقام الرئيسية. الاتجاه الصحيح ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاشكاري قوله في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج: "حتى الآن اعتقد أن التضخم يمضي في الاتجاه الصحيح، أنا واثق من ذلك، لكننا نحتاج للانتظار، لدينا شهر آخر أو 6 أسابيع من البيانات التي سنحللها قبل اتخاذ أي قرار بشأن اسعار الفائدة". تضخم تحت السيطرة: أكدت بيانات التضخم على أن الفيدرالي الأمريكي يقترب من تحقيق هدفه في خفض This is a Twitter Status.This is a Twitter Status

التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) https://twitter.com/alyaum_eco/status/1841069099163541714?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي ذلك إشارة إلى الاجتماع المنتظر للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية الأمريكية في مجلس الاحتياط الاتحادي خلال الشهر المقبل. خفض أسعار الفائدة وخفض مجلس الاحتياط خفض أسعار الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بما يتفق مع تقديرات المحللين. مؤشر أسعار المستهلك وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 2ر0%، وهو يتفق مع معدل الارتفاع خلال الشهور الثلاثة السابقة إلى جانب توقعات المحللين.

وأضافت الوزارة أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 6ر2% سنويًا خلال الشهر الماضي مقابل 4ر2% خلال الشهر السابق.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3ر0% شهريًا، وهي نسبة الزيادة نفسها خلال الشهرين السابقين حسبما توقعه المحللون.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 3ر3%، وهو المعدل نفسه المسجل في الشهر السابق، وتوقعه المحللون.