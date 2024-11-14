شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات الطرق والنقل الجماعى بـ8 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروعات كبري تشهدها المدن الجديدة وخاصة في مجال الطرق والنقل الجماعي ، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المشروعات الجارية في عدد 8 مدن جديدة، والتى حولت مسار التنمية داخل هذه المدن.

ونظرا لأهمية تلك المشروعات، شدد وزير الإسكان، علي أهمية تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتنفيذ الطرق، والاهتمام بمنظومة النقل الجماعى بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لسرعة تنمية المناطق الجديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات بالمدن الجديدة.

وفي مدينة العاشر من رمضان، قال المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، إنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف ووضع طبقة الأسفلت على طريق نادي الرواد، ضمن خطة شاملة لتحسين الطرق وتسهيل حركة المرور بالمدينة، مما يسهم في تعزيز السلامة والراحة لسكان المدينة وروادها.

وأكد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، أن جهاز المدينة يواصل التزامه بتطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها، استجابةً لحاجة المواطنين والمستثمرين إلى بنية تحتية متطورة ومستدامة.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال شركات النظافة العاملة بالمدينة، والتى تضمنت تنظيف عددٍ من الطرق والشوارع بالمدينة، ورفع كميات كبيرة من التراكمات ونقلها للمقالب العمومية.

وفى مدينة القاهرة الجديدة، قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه جاري تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة الجاري تنفيذها، حيث تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بـ3 مناطق بحي جاردينيا 2 بنسبة تزيد على 90%، وجارٍ استكمال أعمال الأسفلت بنسبة تخطت 75%، وذلك داخل حى امتداد غرب الجولف، حي جاردينيا، بالتجمع الثالث.

وفي مدينة العبور، أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشغيل خط مواصلات جماعي جديد، بالتنسيق مع "شركة النقل الجماعي المتميز"، يخدم بشكل أساسي الحي الترفيهي ودار مصر وجامعة بنها الدولية، والحيين التاسع والسادس، والمنطقة الصناعية الأولى بعدد مبدئي "2 سيارة ميكروباص 14 راكباً"، وذلك في إطار أهمية توفير خطوط مواصلات جديدة تناسب احتياجات السكان وزائري المدينة.



وأوضح المهندس أحمد رشاد، بأن منظومة النقل الجماعي تحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي، وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الإطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة.

وفي مدينة دمياط الجديدة، جاري تنفيذ أعمال صيانة وتوسعات طريق المدخل الرئيسي لميناء دمياط .

وكشف الجهاز أن أعمال تطوير وتوسعة طريق مدخل الميناء والمتفرع من طريق دمياط الجديدة يتم تنفيذها لسيولة الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوي، وتم البدء في تغطية طبقة (FDR) ببلاط الإنترلوك عالي الإجهاد لتحمل مرور الشاحنات الثقيلة المترددة على ميناء دمياط، حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 80%، وتاتي هذه الأعمال بالتوازي مع أعمال التطوير وإنشاء محطة تحيا مصر بميناء دمياط، والاستعدادات للافتتاحات لأحد أهم المشروعات التنموية للدولة المصرية.

أما بالنسبة لمدينة سفنكس الجديدة، قال المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، انه جاري تنفيذ مشروع محور سفنكس الجاري وكذا تنفيذ مسار خط المياه الجاري تنفيذه داخل منطقة السليمانية كآخر جزء في خط المياه



وشدد المهندس أحمد إبراهيم أنور، على ضرورة تكثيف العمل بالمشروع ورفع نسب الإنجاز حتى يتم الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.

وفي مدينة بنى سويف الجديدة، قال المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، انه جاري استكمال تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للطرق بالحي السكني الأول بالمدينة، مؤكداً سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المطلوب.

وقال إنه جاري تنفيذ أعمال تنسيق المواقع بمداخل المدينة والطرق والمحاور الرئيسية والحدائق العامة، وكذا أعمال الزراعة والتشجير بالمسطحات الخضراء بالأحياء السكنية بالمدينة.

وتفقد المهندس مصطفي هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أعمال مشروع تنفيذ فرمة طبقة أساس -MCO - طبقة أسفلتية للحارة الخارجية لبعض الطرق بالمدينة، وذلك للتأكد من جودة الأعمال المنفذة والوقوف على الموقف التنفيذي للعملية، موضحاً أن نسبة الإنجاز العيني تتجاوز 65%.



وأشار المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم التنسيق مع المحافظات لموافاتنا بالتعريفة الجديدة، والعمل عليها داخل المدينة وتطبيقها، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع مدينة بدر بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.

