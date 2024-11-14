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3 شروط لإصدار سجل تجاري

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الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة التجارة اليوم الأربعاء شروط إصدار سجل تجاري.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن شروط إصدار سجل تجاري هي ألا يقل العمر عن 18 سنة هجريًّا وألا يكون موظفًا حكوميًّا وألا يقل رأس المال عن 5000 ريال.

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ويمكن إصدار سجل تجاري من خلال الرابط التالي: هنا.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: هنا.

خطوات إصدار سجل تجاري:

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أنه يمكن إصدار السجل التجاري عن طريق الخطوات التالية بكل سهولة:

– اختيار نوع السجل.

– ثم تقنية معلومات.

– بعدها يتم اختيار النشاط “تجارة عن طريق الإنترنت”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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