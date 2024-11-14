شكرا لقرائتكم القبض على مخالفين للصيد في أماكن محظورة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في منطقة الرياض من القبض على المواطنين سلطان عيد العميري وعيد عبدالله العميري؛ لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهما بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و(390) ذخيرة متنوعة، و(9) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.

غرامة كبرى

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان غرامة (1,500) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دون ترخيص غرامة (5,000) ريال.

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وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.