شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ: الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أنه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمكنه القول بكل وضوح أن المملكة أصبحت صانعًا رئيسًا في الترفيه على مستوى العالم.

وتابع آل الشيخ عبر منصة إكس: الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض، جودة الحياة ركيزة صنعها قائدنا الملهم.

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وبحضور غير مسبوق لنجوم الفن العرب والعالميين، تحول عرض الأزياء الاستثنائي للمصمم اللبناني إيلي صعب، المُقام تحت عنوان “The 1001 Seasons of Elie Saab” ضمن فعاليات موسم الرياض، إلى ليلة من ألف ليلة وليلة الأسطورية، حيث تضمن الحفل عروضًا ترفيهية وموسيقية حية على الهواء، أحياها مشاهير، بينهم استعراض مميز لجينفير لوبيز وعمرو دياب ونانسي عجرم، كما قدمت كاميلا كابيو عدة أغنيات خلال العرض، بالإضافة إلى العديد من النجوم الآخرين.

وتسابقت القنوات والصحف في تغطية الفعاليات وإجراء لقاءات مع النجوم الحاضرين.