"معاريف": جدعون ساعر تحدث مع بلينكن حول مجموعة قضايا بما فيها إيران ولبنان والجهود الإنسانية في غزة

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أجرى محادثته الأولى كوزير للخارجية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن".

وكشفت أن "جدعون ساعر تحدث مع بلينكن حول مجموعة قضايا بما فيها إيران ولبنان والجهود الإنسانية في غزة".

في وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، إلى "أننا لن نسمح بتجدد قوة حزب الله".

وقال، بحسب ما نقلت عنه القناة 14 الإسرائيلية، إن "هدفنا نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى الليطاني ومنع تعزيز قوته"، مضيفًا "هدفنا بغزة تدمير حماس لكن الأمر بلبنان مختلف فالهدف ليس تدمير حزب الله".

وتابع ساعر: "إذا كان ممكنا التوصل لاتفاق يعيد السكان ويلبي شروطنا فذلك من مصلحتنا".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.