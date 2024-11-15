خارجية أميركا أعربت عن "قلقها" جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها جراء الغارات التي تشنها حليفتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أجاب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتل عندما سئل عن هذه الغارات بالقول "بالتأكيد لدينا قلق".

وأضاف "سمعتمونا نقول مرة بعد أخرى أننا لا نريد أن نرى هذا النوع من العمليات (العسكرية) في بيروت، وخاصة أنها تتعلق بمناطق ذات كثافة سكانية عالية".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.