الامارات | المنتخب يقتحم باب تصفيات المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنعش المنتخب الوطني لكرة القدم حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بفوزه الثمين على ضيفه قيرغيزستان بثلاثية نظيفة، أمس، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى سبع نقاط متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، الذي خسر أمام قطر (2-3) في اللقاء الذي أُقيم في التوقيت نفسه، فيما عزز المنتخب الإيراني صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة بفوزه على كوريا الشمالية (3-2)، في حين تجمدت نقاط قيرغيزستان عند ثلاث، مقابل نقطتين للمنتخب الكوري الشمالي.

وكان المنتخب قد خاض اللقاء رافعاً شعار الانتصار فقط، لتعويض الخسارة في الجولة الماضية التي تكبّدها على يد أوزبكستان بهدف نظيف، والتعادل الإيجابي (1-1) الذي سقط به على أرضه أمام ضيفه كوريا الشمالية في الجولة الثالثة.

وقصّ المنتخب الوطني شريط أهداف المواجهة مبكراً بواسطة لاعبه، حارب عبدالله، في الدقيقة (15) مستفيداً من خطأ مدافع الضيوف، وكان الهدف بمثابة دفعة كبيرة للاعبي «الأبيض» لبسط سيطرتهم على مجريات اللقاء.

ومع مرور الوقت، ارتفع المستوى الفني العام للمباراة، ما منح المنتخب الوطني الأفضلية بصورة أكبر، وتمت ترجمتها بتعزيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة (35)، عبر اللاعب ماركوس فينيسيوس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس الضيوف في التعامل معها.

وفي الوقت الذي كان المنتخب القيرغيزستاني واضعاً «الأبيض» تحت الضغط، خطف حارب الهدف الثاني له والثالث للمنتخب في الدقيقة (89)، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليؤمّن النقاط الثلاث للمنتخب.. يذكر أن المنتخب الوطني سيستقبل في الجولة المقبلة نظيره القطري، الثلاثاء المقبل، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة السادسة.

ترتيب المجموعة الأولى

إيران 13 نقطة

أوزبكستان 10 نقاط

الإمارات 7 نقاط

قطر 7 نقاط

قيرغيزستان 3 نقاط

كوريا الشمالية نقطتان

• «الأبيض» سيواجه المنتخب القطري، الثلاثاء المقبل، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة السادسة.