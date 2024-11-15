إعلام إسرائيلي: المستشارة القانونية للحكومة أرسلت لنتانياهو تطالبه بإعادة النظر في موقفه من بن غفير

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "المستشارة القانونية للحكومة أرسلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تطالبه بإعادة النظر في موقفه من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

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