"تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن درست فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لكنها امتنعت

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن "88 نائبا ديمقراطيا دعوا بايدن في رسالة لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش قبل مغادرته منصبه"، لافتةً الى أن "إدارة بايدن درست فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لكنها امتنعت".

وذكرت الصحيفة، أن "بايدن شعر أن واشنطن لا ينبغي أن تفرض عقوبات على مسؤولين من دولة حليفة".