رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: أبلغنا الوكالة الدولية أننا سنرد بسرعة على أي قرار ضدنا باجتماعها

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، "أننا أبلغنا الوكالة الدولية أننا سنرد بالمثل وبسرعة على أي قرار ضدنا في اجتماعها"، وذلك إثر زيارة قام بها مدير الوكالة رفائيل غروسي إلى طهران.

وأشار إسلامي إلى أن "انتهاج طريق المواجهة والإجراءات غير القانونية مع طهران لن يبقى دون رد".