أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، "أننا أبلغنا الوكالة الدولية أننا سنرد بالمثل وبسرعة على أي قرار ضدنا في اجتماعها"، وذلك إثر زيارة قام بها مدير الوكالة رفائيل غروسي إلى طهران.
وأشار إسلامي إلى أن "انتهاج طريق المواجهة والإجراءات غير القانونية مع طهران لن يبقى دون رد".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: أبلغنا الوكالة الدولية أننا سنرد بسرعة على أي قرار ضدنا باجتماعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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