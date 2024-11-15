هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الشاباك موجود في مباراة فرنسا وإسرائيل في باريس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "رئيس الشاباك موجود في مباراة فرنسا وإسرائيل في باريس". وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "رئيس الشاباك وصل إلى باريس وسط حالة تأهب قصوى وقوة كبيرة من الشرطة". ونقلت الصحيفة عن مقربين من رئيس الشاباك في ملعب فرنسا، قولهن "إننا لن نستسلم لمعاداة السامية"، غدعلى حد تعبيرهم. ويأتي ذلك بعد حادثة أمستردام التي بدأ خلالها إسرائيليون باستفزازات ضد العرب وفلسطين لتؤدي لاحقا إلى مواجهات مع مؤيدين لفلسطين بعد مباراة لكرة القدم بين فريقي مكابي حيفا وأياكس.

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