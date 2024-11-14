شكرا لقرائتكم 3 متطلبات لـ تأشيرة العمالة الزراعية عبر مساند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة مساند أنه يمكن الآن طلب تأشيرة العمالة الزراعية من خلال تسجيل الدخول للحساب لدى مساند علمًا بأنه يتطلب 3 أشياء.

تأشيرة العمالة الزراعية

وقالت مساند عبر منصة إكس: إن تأشيرة العمالة الزراعية تتطلب ما يلي: (وجود سجل زراعي ساري – وجود ملف زراعي قائم – وجود رصيد تأشيرات عمالة زراعية ساري).

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خطوات تحويل أجر العمالة

كذلك أوضحت منصة مساند، أن تحويل رواتب العمالة المنزلية متاح عبر المحافظ الرقمية التالية: Stcpay, Urpay, AlinmaPay, Enjaz, Mobily Pay، وسيتم توثيق عمليات الدفع عبر البرنامج، ويتم تحويل الراتب من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: استخراج رقم للعامل/ة المنزلي/ة بالرقم المربوط على إقامته

الخطوة الثانية: إنشاء حساب للعامل المنزلي في أحد المحافظ الرقمية

الخطوة الثالثة:

• يذهب صاحب العمل إلى المحفظة المختارة

• يختار أيقونة “رواتب العمالة المنزلية“

• ستظهر بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل

• يضغط “تأكيد الدفع”

• كما يمكنك تحويل راتب مقدم، سلفة، خصم مع كتابة ملاحظة بنوعها.