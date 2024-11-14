شكرا لقرائتكم طريقتان لتجديد الهوية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت الأحوال المدنية: إنه بالإمكان تجديد الهوية الوطنية عبر الحساب في منصة أبشر، أو حجز موعد إلكتروني لتجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر مكتب الأحوال المدنية.

تجديد الهوية عبر أبشر

وفي وقت سابق، دعت منصة أبشر إلى تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًّا وبكل سهولة عبر المنصة دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية⁩.

قد يهمّك أيضاً

وقالت منصة أبشر عبر إكس: إن خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية تتيح تجديد البطاقة إلكترونيًّا مع توصيل الوثيقة إلى العنوان الوطني.

وتابعت أن طريقة تنفيذ الخدمة، يتم أولًا تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر واختيار خدماتي ثم اختيار الأحوال المدنية وبعدها اختيار تجديد الهوية الوطنية.

الحالات الصحيحة للصور

وفي وقت سابق، قالت الأحوال المدنية: إن الحالات الصحيحة للصور لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، هي أنه يشترط وجود خلفية بيضاء، وأن تكون صورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى، وملامح الوجه واضحة وخالية من التعابير أو مساحيق التجميل، وكذلك أن تكون صورة صافية بدون أي بقع حبر أو ثقوب.

ويشترط كذلك أن يكون التقاط الصورة بشكل مستقيم وتجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.