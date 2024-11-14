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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الإدارة العامة للمرور، خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر.

استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إن ذلك يتم عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور، وذلك من خلال تسجيل الدخول عن طريق أبشر، واختيار المركبات (خدمات)، واختيار إدارة المركبات.

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ويلي ذلك اختيار المركبات المعينة، ثم اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب وبعد ذلك يتلقى المستفيد رسالة من أبشر، مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح، والتوجه للورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح، ومشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.