شهيدان إثر غارة على قانا وسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب

سقط شهيدان في الغارة الإسرائيلية على بلدة قانا، تمكنت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية من سحب جثتيهما.

كما شن الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة حانين.

وأفاد مراسل النشرة في الجنوب عن غارات استهدفت بلدات المنصوري، صير الغربية، دير عامص، عيتيت، بنت جبيل والمنطقة الواقعة بين بلدتي بريقع وصير الغربية.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.