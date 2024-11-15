مصدر لبناني رسمي للجديد: العمل قائم حاليا على نقاش مسودة مقترح وقف إطلاق النار المتضمنة مجموعة من الأفكار

أفادت معلومات قناة الجديد، بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعد السفيرة الاميركية جونسون بالرد على مقترح وقف إطلاق النار خلال يومين أو ثلاثة.

وقال مصدر لبناني رسمي للجديد إن "العمل قائم حالياً على نقاش مسودة الحل المتضمنة مجموعة من الافكار".

ويأتي ذلك بعد تقارير عن تسليم السفير الأميركية في لبنان جونسون مقترح وقف إطلاق النار إلى بري.

ووفقاً لمصادر الجديد، سلمت جونسون نبيه بري ورقة الاتفاق أو ما يسمى بمقترح الحل، نيابة عن آموس هوكستين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه، على القرار 1701، بلا أي زيادة أو نقصان.

وبحسب معلومات الجديد فإن "المقترح يستلزم دراسة قبل الرد لاسيما وان بري سيتشاور مع حزب الله المعني مباشرة بوقف اطلاق النار".