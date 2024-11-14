تدابير سير غدًا بسبب أعمال صيانة وتزفيت أوتوستراد المنية - الضنية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "بتاريخ 15-11-2024، سيتم إجراء أعمال صيانة وتزفيت أوتوستراد المنية/الضنية، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:

- منع مرور السير اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا من التاريخ المذكور على المسلك الشرقي من الأوتوستراد عند محلة عرمان، وتحويله على مستديرة نفق عرمان باتجاه الطريق البحرية الى مفرق المخاضة (محالات مازن علم الدين).

- منع مرور السير اعتبارًا من الساعة 13:00 من التاريخ المذكور، على المسلك الغربي من الأوتوستراد، وتحويله عند مفرق المخاضة (محالات مازن علم الدين) باتجاه جامع المخاضة - الطريق البحرية وصولًا الى نفق عرمان.

وطلبت المديرية من "المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".