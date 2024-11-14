الجديد عن زوار بري: رئيس مجلس النواب متفائل بالوصول لوقف لإطلاق النار خلال أيام أو أسبوع ما لم يستجدّ أي طارئ

نقلت قناة الجديد عن زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قولهم إن "رئيس مجلس النواب سلّم السفيرة الأميركية رده على مقترح المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي تسلمه أمس وهو متفائل بالوصول إلى وقف لإطلاق نار خلال أيام أو أسبوع بحال لم يستجدّ أي طارئ".

ويأتي ذلك بعد تقارير عن تسليم السفير الأميركية في لبنان جونسون مقترح وقف إطلاق النار إلى بري.

ووفقاً لمصادر الجديد، سلمت جونسون نبيه بري ورقة الاتفاق أو ما يسمى بمقترح الحل، نيابة عن آموس هوكستين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه، على القرار 1701، بلا أي زيادة أو نقصان.

وبحسب معلومات الجديد فإن "المقترح يستلزم دراسة قبل الرد لاسيما وان بري سيتشاور مع حزب الله المعني مباشرة بوقف اطلاق النار".