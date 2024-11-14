بشير خضر: انتشال 12 شهيدًا من ‎الدفاع المدني في دورس وعملية رفع الأنقاض مستمرة

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، عن انتشال 12 شهيدًا من ‎الدفاع المدني في دورس حتى اللحظة.

وقال في تصريح: "لا تزال عملية رفع الأنقاض مستمرة".

ويأتي ذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية هذا المساء استهدفت البقاع وتسببت بسقوط شهداء وجرحى.