القصيفي هاتف حاطوم مهنئا بسلامة العاملين بإذاعة "الرسالة" اثر استهداف إسرائيلي لمبان مواجهة ومجاورة لها

إتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بمدير عام إذاعة " الرسالة" ، أمين سر نقابة الصحافة طلال حاطوم، والعاملين والعاملين في الإذاعة مهنئا "بسلامتهم على اثر الغارة الإسرائيلية الوحشية التي إستهدفت مبان مواجهة ومجاورة، كان من نتائجها تصدع مقر الإذاعة واصابته باضرار جسيمة، فيما نجا الزميلات والزملاء والطواقم التقنية والإدارية باعجوبة".

وحيا القصيفي باسم مجلس نقابة المحررين، "صمود الإذاعة وثباتها على مواظبة أداء رسالتها في هذا الوقت العصيب الذي يشهد تماديا في الاجرام الاسرائيلي غير المحدود الذي لا يقيم وزنا لكل القوانين والمواثيق والعهود الاممية والدولية والإنسانية متمادية في حربه الابادية ضد لبنان واللبنانيين".