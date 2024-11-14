عناية عز الدين زارت مركز "أعداد" في المشرف والتقت العائلات النازحة

زارت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين في سياق جولاتها على أماكن النزوح في مختلف المناطق اللبنانية، مركز "أعداد" التابع لجمعية اصدقاء المعوقين في المشرف والذي يستقبل عشرات العائلات.

والتقت عز الدين رئيس الجمعية السيد موسى شرف الدين الذي أكد على بذل كل الجهود الممكنة لتأمين كل احتياجات النازحين والسهر علىن راحتهم.

كما زارت عز الدين المطبخ الذي أنشىء في مركز "اعداد" بمبادرة من نساء المشرف اللواتي يعملن على تقديم وجبات ساخنة يومية للنازحين في المركز وفي المنطقة ويقمن بتأمين جزء من احتياجاتهم.

والتقت عز الدين العائلات النازحة واشادت بالجهود المبذولة في المركز والتي تلاقي ارتياحا كبيرا عند النازحين. واكدت أن النموذج الذي يقدمه القيمون على المركز وجمعية نساء المشرف يشكل دليلًا واضحًا على الخير الذي يختزنه الشعب اللبناني والذي يظهر بأحسن صورة خلال الازمات والذي يساهم بالحفاظ على التماسك الداخلي في ظل الحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان كما أنه يبنى عليه في المرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب من أجل معالجة التحديات والصعوبات على المستوى الوطني.