شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثات جديدة لـ Google Home..تمكنك من مراقبة منزلك وأطفالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل، لطرح تحديثًا رئيسيًا لـ Google Home المدعوم من Gemini، الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي،حيث يقدم هذا التحديث مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لجعل تجربة منزلك الذكي أكثر ملاءمة وتخصيصًا.

مزايا التحديث الجديد لـ Google Home

وتعد واحدة من أبرز الميزات الجديدة هي AI Camera Search، مع Gemini، حيث ستتمكن كاميرات Nest من فهم ما يحدث في منزلك، وليس فقط التعرف على الأشخاص والطرود والحركة، وهذا يعني أنك ستتمكن من البحث في سجل الكاميرا باستخدام أسئلة اللغة الطبيعية مثل "هل لعب الأطفال في الفناء الخلفي بعد ظهر هذا اليوم؟" أو "هل كانت هناك شاحنة توصيل هنا اليوم؟"



كما تمت إضافة ميزة أخرى وهي هي "ساعدني في الإبداع"، ستجعل هذه الميزة من السهل أكثر من أي وقت مضى أتمتة منزلك باستخدام أوامر لغة طبيعية بسيطة، على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "تذكر أن تغلق الباب ليلًا" أو "ساعدني على النوم بشكل أفضل"، و سيقوم Google Home بعد ذلك بإنشاء نظام آلي يقوم بذلك.



بالإضافة إلى هاتين الميزتين الرئيسيتين، تطرح جوجل أيضًا عددًا من التحديثات الأخرى، بما في ذلك، ملحق Google Home لتطبيق Gemini،والذى يمكنك من التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية مباشرةً من تطبيق Gemini على هاتفك.

كما يتم تغذية Nest Cam وDoorbell على Pixel Watch،بحيث يمكنك التعرف على من عند الباب أو تحقق من الكاميرات مباشرة من معصمك، فضلا عن إشعارات Nest Doorbell على Pixel Tablet، والتى تمكنك من الحصول على إشعارات جرس الباب وتحدث إلى الزائرين باستخدام Pixel Tablet.