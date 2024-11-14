شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة فى الطريق لمستخدمى Google Chrome على أجهزة آيفون وآيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يحصل مستخدمو Google Chrome على أجهزة iPhone وiPad على بعض الميزات الجديدة المفيدة،حيث يتضمن التحديث الأخير تحسينات على Google Lens، مع سهولة الحفظ في Google Drive والصور، فضلا عن توفير طريقة سهلة لعرض الخرائط مباشرة في المتصفح.

وتعد أحد أكبر التغييرات الأخيرة يتمثل في Google Lens، فهو أداة التعرف على الصور المضمنة في Chrome،فقد بات يمكنك الآن استخدام Lens للبحث باستخدام الصور والنصوص في نفس الوقت، وهذا يعني أنه يمكنك التقاط صورة ثم إضافة كلمات رئيسية لتحسين بحثك.

وعلى سبيل المثال، يمكنك التقاط صورة لمعلم ثم إضافة كلمة "تاريخ" للعثور على معلومات حول ماضيه، بجانب ميزة جديدة رائعة أخرى هي القدرة على حفظ الملفات والصور مباشرة على Google Drive والصور، و يمكن أن يساعدك هذا في توفير مساحة على جهازك، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كان لديك الكثير من الصور أو مقاطع الفيديو.

ويمكنك حفظ ملف في Drive، من خلال النقر على خيار Google Drive عندما تقوم بحفظ الملف،لحفظ صورة في الصور، اضغط لفترة طويلة على الصورة وحدد "حفظ في صور Google".



كما يحصل Chrome أيضًا على ميزة جديدة تسمى Shopping Insights، والتى يمكن أن تساعدك هذه الميزة في العثور على صفقات أفضل عند التسوق عبر الإنترنت، لذا إذا كان لدى Chrome رؤى تسوق لمنتج تبحث عنه، فسترى إشعار "صفقة جيدة الآن" في شريط العناوين لديك.

كما يعمل Chrome على تسهيل عرض خرائط العناوين، فإذا رأيت عنوانًا تحته خط على موقع ويب، فيمكنك الآن النقر عليه لعرض خريطة مصغرة للموقع مباشرة في Chrome، كما يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت تحاول العثور على الاتجاهات أو معرفة مكان ما.



وقد تم تصميم جميع هذه الميزات الجديدة لجعل Chrome أكثر فائدة وملاءمة لمستخدمي أجهزة iPhone وiPad.

و تعمل جوجل باستمرار على تحديث Chrome على جميع الأنظمة الأساسية (سطح المكتب، iOS، iPadOS، Android)، لذلك يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الميزات الجديدة في المستقبل.