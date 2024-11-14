شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحصل على براءة اختراع لزيادة دقة الوصول فى خرائطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة آبل، على براءة اختراع لـ "التوجيه بناءً على التوقفات المكتشفة" والتي تم منحها الشهر الماضي كبراءة اختراع أمريكية، وبموجب هذا الاختراع ستتمكن خرائط Apple قريبًا من إعطائك رقمًا أكثر دقة لوقت الوصول (ETA)، وقد يتأكد التطبيق أيضًا من أنك على الطريق الأسرع حتى بعد الأخذ في الاعتبار الوقت الذي ستستغرقه لتجاوز إشارات المرور الموجودة على طريقك.

ماهو براءة الاختراع التى حصلت عليه آبل ؟

ويستند جوهر براءة الاختراع على تمكين آبل من استخدام المعلومات التي تولدها عند إشارات التوقف وإشارات المرور لمساعدتها في إنشاء بيانات إضافية يمكنها تحسين التنقل ومنح المستخدمين خيارات تنقل أكثر فائدة.

و تحسب خرائط Apple المدة التي سيستغرقها السائقون لتجاوز علامة التوقف أو إشارة المرور، وتعد الخطوة التالية هي أن تتعرف خرائط Apple على الطرق التي تحتوي على علامات توقف وتلك التي تحتوي على إشارات مرور،وبمجرد حدوث ذلك، تقوم الشركة بحساب ما تسميه عتبة مدة التوقف وهو متوسط مقدار الوقت الذي تستغرقه السيارة لتجاوز علامة التوقف أو إشارة المرور.

ومن خلال حساب هذه المعلومات، تستطيع Apple تحديد ما إذا كان الطريق البديل سيكون أسرع بعد إضافة إشارة التوقف أو تأخير إشارة المرور إلى المعادلة.

كما يمكن لشركة Apple أيضًا الحصول على أحوال حركة المرور التي تم جمعها من السائقين في الوقت الفعلي، وإضافة بيانات إشارة التوقف وإشارة المرور إلى جانب أحوال الطقس وعوامل أخرى، وحساب وقت الوصول المقدر الأكثر دقة (ETA)، ما يؤثر حاليًا على حسابات الوقت المتوقع للوصول هو حركة المرور الكثيفة حول إشارات التوقف وإشارات المرور، وطول الوقت المستغرق لتجاوزها.

وتشير براءة الاختراع أيضًا إلى أن خرائط Apple ستكون قادرة على تحديد ما إذا كانت إشارة المرور بها خلل مع تغير أنماط الحركة إلى نمط غير طبيع، حيث تبدأ حركة المرور عند إشارة المرور المعيبة في التحرك بنمط التوقف والانطلاق الذي يظهر عادةً عند إشارات التوقف، كما يمكن استخدام البيانات لتوجيه مستخدمي خرائط Apple، إذا لم يكن هناك بديل، مع إمكانية إرسال إشعار إلى السائقين لتنبيههم بشأن مشكلة تتعلق بإشارة المرور القادمة.



