شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر ريمكسات موسيقية مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تختبر يوتيوب ميزة جديدة تسمح للمبدعين باستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم الأغاني المرخصة لمقاطعهم القصيرة ، ويمكن للمجموعة الصغيرة من المبدعين الذين لديهم حق الوصول إدخال مطالبة لتغيير عناصر مختلفة في الأغنية، مثل الحالة المزاجية أو النوع، وسيؤدي توسيع ميزة Dream Track AI على يوتيوب إلى إنشاء مقطع صوتي مُعاد صياغته لمدة 30 ثانية.

كيفية استخدام الميزة فى يوتيوب:

إذا كنت أحد المبدعين في مجموعة التجربة، فيمكنك تحديد أغنية مؤهلة > وصف الطريقة التي تريد إعادة تصميمها بها > ثم إنشاء مقطع صوتي فريد مدته 30 ثانية لاستخدامه في الفيديو القصير الخاص بك.

ستحمل هذه الموسيقى التصويرية المعاد تصميمها نسبًا واضحًا إلى الأغنية الأصلية من خلال المقطع القصير نفسه وصفحة الصوت المحورية للمقطع القصير، كما ستشير بوضوح إلى أن المقطع أعيد تصميمه باستخدام الذكاء الاصطناعى.

وصرحت منصة يوتيوب أن تجربة Dream Track تسمح للمبدعين بإنشاء أغانٍ باستخدام أصوات الفنانين الذين وافقوا على المشاركة، بما في ذلك تشارلي بوث، وتشارلي إكس سي إكس، وديمي لوفاتو، وجون ليجند.

ولا نزال لا نعرف الأغاني المتاحة لإعادة التصميم في هذا الاختبار أو شركات الموسيقى التي تتعاون معها يوتيوب ، ومع ذلك، أشار تقرير صادر في يونيو من فاينانشال تايمز إلى أن يوتيوب اتصل بشركات الموسيقى الكبرى بعرض لاستخدام أغانيها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعى.