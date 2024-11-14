شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zerocam تطبيق كاميرا جديد مضاد للذكاء الاصطناعى لنظام أندرويد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تبحث عن استبدال تطبيق الكاميرا في هاتفك الذي يعمل بنظام Android بتطبيق لا يعالج الصور بشكل مفرط لتغيير الإضاءة والتفاصيل بطرق متطرفة في بعض الأحيان، فهناك الآن Zerocam هو تطبيق أساسي يعد بـ "التصوير بتنسيق RAW ومعالجة صورك لإزالة جميع التأثيرات الاصطناعية، وتقديم صور ناعمة وممتعة للعين".

وقال أحدث تقرير ، تحدثنا عن تعريف الصورة لسنوات عديدة، ولسنا الوحيدين الذين يشكون من معالجة HDR التي تجعل الصور تبدو مسطحة في بعض الأحيان لأنها تفتقر إلى التباين بين الضوء والظلام.

وأضاف ، إن نهج هذا التطبيق يشبه ميزة Process Zero التي تقدمها Halide ضمن تطبيق الكاميرا الخاص بها على iPhone ، ولكن Zerocam يتقدم بخطوات قليلة إلى الأمام ، ولا يحتوي هذا التطبيق حتى على واجهة كبيرة: فهو مجرد عدسة كاميرا بها زر كاميرا، مما لا يترك أى خيار للتلاعب بأى إعدادات.

وتم إطلاق Zerocam على iPhone فى وقت سابق من هذا العام ردًا إلى حد كبير على جميع أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي استحوذت على تطبيقات الصور .

ويمكنك تنزيل Zerocam مجانًا من متجر Google Play ، كما أنه متوافق فقط مع الهواتف التي تعمل بنظام Android 14 أو أحدث.