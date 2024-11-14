شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغرب سيارة طائرة فى العالم قادرة على التحليق بعيدا عن اختناقات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذبت السيارة الطائرة TWO FOR ONE، أنظار الحاضرين، في معرض تشوهاى للطيران، خاصة أنها تنقسم إلى نصفين حتى تتمكن من التحليق فوق حركة المرور، وتعد هذه السيارة أغرب سيارة طائرة في العالم، وهي مكونة من جزأين، وهي مثالية للطيران بعيدًا عن الاختناقات المرورية أثناء عودة السيارة إلى المنزل.

وقتم الكشف عن سيارة في معرض بالصين، وتأتي كسيارة مزودة بكبسولة طيران قابلة للفصل بالكامل فى الأعلى، وهى عبارة عن طائرة بدون طيار ذات مظهر عالى الجودة تجلس فوق سيارة رياضية أنيقة المظهر.



السيارة



وقد تم عرض السيارة في معرض تشوهاى للطيران يوم 12 نوفمبر، و يمكن رؤية السيارة وهي تقود بشكل عرضي و تُطوى أيضا أذرع المروحة إلى الداخل ثم تمتد إلى وضع الطيران.



وفي الوقت نفسه، يقود "الهيكل" المهجور نفسه بشكل مستقل إلى أقرب محطة شحن، والتي لم يتم بناؤها بعد، كما تتسع السيارة لشخصين، ويبلغ وزنها الأقصى 500 كجم وأقصى سرعة تبلغ 80 ميلاً في الساعة.



ويبلغ الحد الأقصى لمدى الطيران لديها 200 كيلومتر والحد الأقصى للارتفاع 3000 متر، وهذا أقل بعشر مرات تقريبًا من الحد الأدنى لمتوسط الارتفاع للطائرات.

كما تحتوى حجرة الطائرة على 12 مروحة و12 محركًا كهربائيًا وبطارية كمصدر للطاقة، وتتوقع الشركة بناء العديد من محطات الشحن لدعم هذه الشبكة التي تعمل بالألواح الشمسية.