الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات يوم الأربعاء.
وأنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 التداول مرتفعًا بواقع 2.98 نقطة بما يعادل 0.05%، ليصل إلى 5986.97 نقطة.
كما ارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 50.22 نقطة أو 0.11%، ليغلق عند 43960.43 نقطة.
في المقابل، هبط المؤشر "ناسداك" المجمع 45.18 نقطة أو 0.23%، لينهي الجلسة عند 19236.22 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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