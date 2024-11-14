شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات يوم الأربعاء.

وأنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 التداول مرتفعًا بواقع 2.98 نقطة بما يعادل 0.05%، ليصل إلى 5986.97 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 50.22 نقطة أو 0.11%، ليغلق عند 43960.43 نقطة.

في المقابل، هبط المؤشر "ناسداك" المجمع 45.18 نقطة أو 0.23%، لينهي الجلسة عند 19236.22 نقطة.