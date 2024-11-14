الاقتصاد

ختام تعاملات الأربعاء.. أسعار النفط ترتفع عن التسوية

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية في ختام تعاملات يوم الأربعاء، بعد يوم من اقترابها من أدنى مستوى في أسبوعين بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا، أو 0.54% عند التسوية إلى 72.28 دولار للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا، أو 0.46%، إلى 68.43 دولار.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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