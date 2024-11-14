شكرا لقرائتكم خبر عن ختام تعاملات الأربعاء.. أسعار النفط ترتفع عن التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية في ختام تعاملات يوم الأربعاء، بعد يوم من اقترابها من أدنى مستوى في أسبوعين بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا، أو 0.54% عند التسوية إلى 72.28 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا، أو 0.46%، إلى 68.43 دولار.