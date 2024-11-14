شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مشروع الألواح الخشبية بالبحيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول الخميس، 14 نوفمبر 2024 04:00 ص

يعمل مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بالبحيرة على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية متمثلة فى قش الأرز واستخدامه كمادة خام رئيسية لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة مرتفعة مثل الألواح الخشبية متوسطة الكثافةوتتضمن أهم المعلومات عن مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة إدكو الآتى.

1-دخول المشروع مرحلة التشغيل التجريبى. 2- ويستعد المشروع للتشغيل التجارى هذا العام.

3-إنتاج 205 آلاف متر مكعب من الالواح الخشبية لصناعة الأثاث والأرضيات.

4- الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وتجنب الاضرار البيئية للتخلص منه. 5-سيقوم بسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية وإحلال نسبة كبيرة من الواردات من هذا المنتج وتوفير النقد الأجنبى. 6- ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في تصنيع أخشاب.

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