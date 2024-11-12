انت الان تتابع خبر بعد تقديم العزاء لذويه.. السامرائي يشيد بجهود الداعية "صالح مهدي" بنشر الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي قدم واجب العزاء في مجلس عزاء الداعية المرحوم الدكتور صالح مهدي السامرائي".وأعرب السامرائي، بحسب البيان، "عن عميق حزنه لفقدان أحد أبرز علماء سامراء"، مشيراً إلى أن "الداعية صالح كان أحد النجوم الساطعة في سماء المدينة، وشخصية بارزة في نشر علوم الدين الإسلامي حول العالم".

وأثنى السامرائي، وفقاً للبيان، على "الدور الريادي الذي لعبه الفقيد في العمل الدعوي الإسلامي المعتدل، مشيداً بجهوده الكبيرة في نشر تعاليم وتسامح الدين الإسلامي في مختلف بقاع الأرض، بما في ذلك اليابان وماليزيا وجنوب إفريقيا"، مؤكداً أن "هذا الإرث يشكل فخراً لمدينة سامراء وأهلها، لما حققه الفقيد من أثر عالمي في نشر قيم الإسلام السمحة".

