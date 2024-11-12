شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 7 مناطق اليوم الثلاثاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف . أماكن الضباب المنطقة الشرقية: العديد والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.

مكة المكرمة: القنفذة والليث وجدة ورابغ والطائف.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر وطريف.

الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.