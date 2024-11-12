شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 7 مناطق اليوم الثلاثاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف.
مكة المكرمة: القنفذة والليث وجدة ورابغ والطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر وطريف.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف.
أماكن الضبابالمنطقة الشرقية: العديد والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: القنفذة والليث وجدة ورابغ والطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر وطريف.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.