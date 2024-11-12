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حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 7 مناطق اليوم الثلاثاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف.

أماكن الضباب

المنطقة الشرقية: العديد والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: القنفذة والليث وجدة ورابغ والطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر وطريف.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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