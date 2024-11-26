الدفاع الروسية: تدمير 39 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات خلال الليلة الماضية

كشفت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام طائرات مسيّرة، ضدّ أهداف على الأراضي الرّوسيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 39 طائرة مسيّرة أوكرانيّة، 24 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، 5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 3 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، مسيّرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج؛ واثنتين فوق أراضي جمهوريّة القرم".