افادت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول دبلوماسي، بأن "الاتفاق لن يكون نهاية للحرب بل هو وقف لإطلاق النار وسيتم تقييمه يوميا"، معتبرة أن "اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان سيكون هشا لكنه من مصلحة إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول دبلوماسي: الاتفاق لن يكون نهاية للحرب بل هو وقف لإطلاق النار وسيتم تقييمه يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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