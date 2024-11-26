آلاف المناصرين لعمران خان شاركوا في مسيرات إلى مداخل إسلام أباد للمطالبة بإطلاق سراحه

شارك الآلاف من مناصري رئيس الوزراء الباكستاني السّابق عمران خان، في مسيرات إلى مداخل إسلام أباد، للمطالبة بإطلاق سراح زعميهم. وقد أطلقت قوّات الأمن الباكستانيّة قنابل الغاز المسيل للدّموع والرّصاص المطّاطي لتفريقهم، وفق وكالة "فرانس برس".
وأفادت السّلطات بمقتل شرطي وإصابة تسعة آخرين بجروح خطرة، من دون كشف مزيد من التفاصيل حول ظروف ذلك.
من جهته، أشار المتحدّث باسم شرطة العاصمة محمد تقي، في تصريح لـ"فرانس برس"، إلى أنّ منذ يوم الأحد الماضي، "تمّ نشر أكثر من 20 ألفًا من أفراد قوّات الأمن في إسلام أباد ومحيطها".
يُذكر أنّ في مطلع الأسبوع، فعّلت السّلطات الباكستانيّة "المادّة 144"، الّتي تحظر أيّ تجمّع في إسلام أباد يزيد عدد المشاركين فيه على أربعة أشخاص، وذلك لمدّة شهرين.
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