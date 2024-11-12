ترامب: قررت ترشيح حاكم ولاية أركنسو السابق مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه قرر "ترشيح حاكم ولاية أركنسو السابق مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل".

ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب رسميا في كانون الثاني عام 2025 بعد فوزه في الانتخابات الأميركية التي أجريت في 5 تشرين الثاني الحالي.

وكانت قد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر قولها أنه "من المتوقع أن يسند دونالد ترامب منصب وزير الخارجية إلى السيناتور ماركو روبيو".