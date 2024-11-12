شكرا لقرائتكم خبر عن منذ أكتوبر 2023.. 3287 قتيلًا ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء الغارات الإسرائيلية على لبنان، لتبلغ 3287 قتيلًا و14222 إصابة.

وأفادت في بيان اليوم، بأن غارات الجيش الإسرائيلي، أمس، أسفرت عن 44 قتيلًا و88 جريحًا. قصف بيروت يُذكر أن لبنان يتعرض لغارات إسرائيلية منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي، زاد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته؛ لتمتد إلى العاصمة بيروت.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلًا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.