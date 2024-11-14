شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال ينذر بضرب مبان فى حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم بضرب مبان فى حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئولين إسرائيليين، إن إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار فى لبنان كهدية للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وأكدت الصحيفة أن هناك توافق على أن إسرائيل ستقدم فى يناير هدية لترامب تشمل تفاهما بشأن لبنان.

وأضافت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق يشمل تولى جيش لبنان المنطقة الحدودية لفترة أولية 60 يوما بإشراف أمريكى بريطانى، مشيرة إلى أن شروط الاتفاق ستتطلب من حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطانى.