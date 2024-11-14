"كبار القدر" و"كبار المواطنين".. الخليجيون يهجرون كلمة "كبار السن"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: صدر تعميم حكومي في قطر باستخدام مصطلح "كبار القدر" بدلاً من مصطلح "كبار السن"، في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة في جميع مراسلاتها، ومواقعها الإلكترونية، وأي بيانات أو تصريحات إعلامية تصدر عنها.

ووفق التعميم الذي أصدره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في قطر إبراهيم بن علي المهندي يأتي استخدام المصطلح الجديد انطلاقاً من الحرص على الاهتمام بكبار السن.

وفي الإمارات وقبل عدة أعوام وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بتغيير مصطلح "كبار السن" إلى "كبار المواطنين"، وقال :"كبار المواطنين هم كبار في الخبرة وكبار في العطاء، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم".

وتابع :"الحقيقة أن هذه التسمية بدايةتشير إلى عظيم قدر هذه الفئة في الإمارات، فلا تسمية إلا وتحمل دلالات كثيرة في طياتها فلفظ (كبار) يحمل الكثير من الاحترام، والإكبار لهم، والإقرار بدورهم في بناء الوطن.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أيضاً أثر كبار المواطنين في المجتمع، وضرورة الإفادة من تجاربهم: "كبارنا هم الشباب الذين عطاؤهم لا ينضب، وأحث أبناء الإمارات على أن ينهلوا من تجاربهم وخبراتهم، وأن ينتهجوا ثقافة العطاء والتفاني والإخلاص".