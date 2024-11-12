أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر سبل تحسين الوضع الإنساني المزري في غزة". وشدد بلينكن لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي على "ضرورة اتخاذ خطوات لتحسين الوضع بغزة"، مؤكدا أكد على "أهمية إيصال مساعدات إضافية إلى غزة". أكد بلينكن أيضا خلال اللقاء مع رون دريمر "أهمية اتخاذ إسرائيل خطوات لتقليل الإضرار بالمدنيين"، وأهمية "إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى إلى ديارهم". وكشفت الخارجية الأميركية، أن بلينكن ناقش مع الوزير الإسرائيلي "جهود التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بعودة المدنيين". وأكد التزام الولايات المتحدة "بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران والجماعات المدعومة منها".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: بلينكن ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جهود التوصل لحل دبلوماسي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.