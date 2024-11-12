شكرا لقرائتكم خبر عن لضمان السلامة البيئية.. 220 جولة رقابية على 9 مجمعات تعدينية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام