شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. "الأرصاد" ينبه من سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا الى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر .حالة البحر: خفيف الموج.