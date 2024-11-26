الرياض تستضيف مديري إدارات التدريب التقني‬⁩

‏استضافت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة ⁧‫الرياض اللقاء الثالث والعشرين لمديري عموم الإدارات العامة للتدريب التقني‬⁩ والمهني بالمناطق، نهاية الأسبوع الماضي. وهدف اللقاء إلى مناقشة التوسع في الطاقة الاستيعابية وتطوير منصة التدريب الأهلي ومناقشة التحديات الحالية والمتوقعة ومتابعة سير التدريب والاستعدادات للاختبارات النهائية. وصاحب اللقاء أيضاً دورة تدريبية بعنوان «تمكين الذكاء الاصطناعي في الأعمال». وعبر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد عن سعادته باستضافة هذا اللقاء، متطلعاً إلى أن يسهم اللقاء في تقديم توصيات عملية تسهم في تحقيق المستهدفات، و«نعمل معاً لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وطموحات مجتمعنا».



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